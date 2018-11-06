Идриса Эльбу признали самым сексуальным мужчиной в мире

Журнал People назвал актёра Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной в мире в 2018 году. Как отмечает издание, сначала сам актёр не поверил в это, но, посмотрев в зеркало, признал, что выглядит сексуально.
— И я подумал: "Да, ты довольно сексуальный сейчас". Нужно признаться, это прекрасное чувство. Это был хороший подарок. Однозначно это увеличило моё эго, — заявил актёр.
Он признался, что не обладал таким успехом в школьные годы, был некрасивым, длинным и тощим. Также его полное имя Идрисса Акуна не вызывало популярности. Позже актёр отрастил усы, мускулы и стал "самым крутым парнем района".
На своей странице в "Фейсбуке" Идрис поблагодарил редакцию и поклонников за признание.
В 2017 году журнал People назвал самым сексуальным мужчиной американского кантри-певца Блейка Шелтона.
Напомним, актёр Идрис Эльба, известный по "Большой игре", сыграет в спин-оффе "Форсажа". Премьера фильма ожидается 26 июля 2019 года.
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