Идриса Эльбу признали самым сексуальным мужчиной в мире

Британский актёр не ожидал завоевать такой титул и поблагодарил общественность за признание.

Журнал People назвал актёра Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной в мире в 2018 году. Как отмечает издание, сначала сам актёр не поверил в это, но, посмотрев в зеркало, признал, что выглядит сексуально.

— И я подумал: "Да, ты довольно сексуальный сейчас". Нужно признаться, это прекрасное чувство. Это был хороший подарок. Однозначно это увеличило моё эго, — заявил актёр.

Он признался, что не обладал таким успехом в школьные годы, был некрасивым, длинным и тощим. Также его полное имя Идрисса Акуна не вызывало популярности. Позже актёр отрастил усы, мускулы и стал "самым крутым парнем района".

На своей странице в "Фейсбуке" Идрис поблагодарил редакцию и поклонников за признание.

В 2017 году журнал People назвал самым сексуальным мужчиной американского кантри-певца Блейка Шелтона.

Напомним, актёр Идрис Эльба, известный по "Большой игре", сыграет в спин-оффе "Форсажа". Премьера фильма ожидается 26 июля 2019 года.