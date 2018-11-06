В Пентагоне сомневаются в способности России поддерживать свой военный потенциал

Джозеф Данфорд утверждает, что у Китая больше возможностей для наращивания потенциала.

В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой военный потенциал к 2025–2035 году на том же уровне, что есть сейчас. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

— Там снижаются демографические и экономические показатели, — утверждает он.

Представитель Пентагона также отмечает, что у Китая больше возможностей для наращивания потенциала. В связи с этим США намерены рассматривать КНР как угрозу в ближайшие 20–30 лет.

При этом Данфорд уверен, что Россия и Китай бросают Соединённым Штатам наиболее серьёзный вызов в настоящее время.