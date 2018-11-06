Арестован подросток, подозреваемый в изготовлении бомбы в Москве

В Москве Пресненский суд постановил взять под арест до второго декабря подростка, которого подозревают в попытке создать самодельное взрывное устройство.
Заседание суда проходило в закрытом режиме в связи с тем, что подозреваемый несовершеннолетний.
Напомним, что подросток был задержан 2 ноября. У него дома нашли самодельное взрывное устройство. Уголовное дело было возбуждено по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств. И то и другое — в составе организованной группы.
Известно, что ранее этот подросток связывался с 17-летним жителем Архангельска, который устроил взрыв на входе в местное управление ФСБ.
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