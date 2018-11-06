Путин заявил, что поставки российского оружия не направлены против третьих стран

Как подчеркнул глава государства, контракты заключаются исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом.

Президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) заявил, что поставки российского оружия никогда не направлены против третьих стран.

По словам главы государства, Москва строго соблюдает международные нормы и принципы в этой сфере. Поставки вооружения и военной техники в другие страны осуществляются исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом. Как подчеркнул Владимир Путин, в каждом конкретном случае Россия детально изучает обстановку, чтобы спрогнозировать развитие ситуации в том или ином регионе мира.

— При этом заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран, против интересов их безопасности, — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Владимир Путин добавил, что объём поставок продукции военного назначения в последние годы находится на стабильно высоком уровне — порядка $15 млрд.