Путин заявил о попытках шантажа со стороны конкурентов РФ на рынке вооружений

Российский президент отмечает, что чужая военная техника стоит гораздо дороже и уступает отечественной по качеству.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках давления и шантажа со стороны конкурентов России на мировом рынке вооружений. О недобросовестном методе борьбы глава государства сказал на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

— Мы продолжим пристально следить за тенденциями мирового рынка вооружений, предлагать нашим партнёрам новые гибкие, удобные формы сотрудничества. Это тем более важно в нынешних условиях, когда наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, — отмечает президент.

По словам Путина, конкуренты нашей страны прибегают к санкциям, чтобы навязать свою военную технику. При этом она уступает отечественной по качеству и гораздо дороже.