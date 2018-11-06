Путин раскрыл объёмы экспортных поставок российской военной продукции

Президент отметил недобросовестную конкуренцию других стран на рынке и ответственность Москвы при поставках вооружений.

Объём экспортных поставок российской продукции военного назначения находится на стабильно высоком уровне и составляет порядка $15 миллиардов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

Глава государства такими цифрами доволен, однако, по словам Путина, мы продолжаем пристально следить за тенденциями мирового рынка вооружений и предлагать партнёрам новые гибкие, удобные формы сотрудничества.

— Это тем более важно в нынешних условиях, когда наши конкуренты часто прибегают к недобросовестным методам борьбы. Например, пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству, — указал глава государства.

Он отметил, что преимущество российских производителей — это неизменно высокое качество продукции, которая по своим боевым и техническим характеристикам не имеет аналогов в мире.

Кроме того, Путин добавил, что Россия дорожит репутацией добросовестного и ответственного участника ВТС и строго соблюдает международные нормы и принципы в этой сфере.