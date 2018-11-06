Путин заявил, что России нужна новая стратегия торговли военной техникой

По мнению президента, в сфере ВТС у РФ есть как серьёзные достижения, так и понимание задач, которые стоят перед страной.

Президент РФ Владимир Путин считает, что России нужно изменить привычные подходы в торговле военной техникой и создать новую стратегию в этой сфере. Об этом он сказал на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Стенограмма приводится на сайте Кремля.

— Существенно меняющиеся условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой, требуют переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на обозримую перспективу, — сказал Путин.

Он добавил, что в сфере военно-технического сотрудничества у России есть как серьёзные достижения, так и понимание задач, которые стоят перед страной.

Ранее эксперты назвали РФ и США лидерами по продаже оружия. На их долю приходится более половины объёма рынка.