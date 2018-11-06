"Лечила" от пневмонии. В Туве маму заподозрили в непреднамеренном убийстве сына

В Туве полуторагодовалый мальчик умер от двусторонней пневмонии и отёка головного мозга, поскольку его 27-летняя мама посчитала болезнь несерьёзной и решила лечить малыша самостоятельно. По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Мальчику стало плохо 28 сентября, и на протяжении трёх дней молодая мама пыталась самостоятельно его вылечить. Когда народные средства не помогли, жительница Дзун-Хемчикского района попросила помощи у врачей.
— Женщина обратилась в фельдшерско-акушерский пункт села лишь 30 сентября 2018 года, а 1 октября ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение, однако в этот же день мальчик, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался, — рассказали в СУ СК по республике.
Согласно результатам судмедэкспертизы, причиной смерти малыша стали двусторонняя пневмония и отёк головного мозга. Сейчас следователи устанавливают остальные обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
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