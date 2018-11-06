Путин заявил о серьёзных достижениях России в сфере ВТС

Президент России Владимир Путин отметил серьёзные достижения нашей страны в сфере военно-технического сотрудничества. Он также заявил, что у РФ есть понимание стоящих перед ней масштабных задач.

— Словом, в сфере ВТС у нас есть и серьёзные достижения, и понимание стоящих перед нами масштабных задач, — сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

Глава государства также отметил, что объём зарубежных заказов на российскую военную технику составляет $15 миллиардов.