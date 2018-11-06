"Движение одержимых людей". Милонов назвал чайлдфри-сообщество больным

По мнению депутата, решение о детях — личное дело каждого, однако когда данное мировоззрение возводится в идеологию — это уже несёт в себе деструктивное начало.

Чайлдфри-сообщество осознанно пропагандирует действия, ведущие к нарушению законодательства, так как пропагандирует ценности, напрямую противоречащие федеральным законам и в целом политике, которая осуществляется в России. Такую точку зрения Лайфу высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предложение общественников блокировать чайлдфри-группы в соцсетях.

— Сообщество чайлдфри участвует так или иначе в создании негативного отношения к материнству, к детству, пропагандирует отказ от материнства как форму жизни, как положительный образ, — добавил парламентарий.

Милонов отметил, что решение о детях — личное дело каждого и никто людей за это наказывать не собирается, однако, когда данное мировоззрение возводится в идеологию, это уже несёт в себе деструктивное начало.

— Поэтому любая пропаганда движения чайлдфри является вредной в обществе, неполезной, — сказал депутат. — Это не демократический дискурс, это не плюрализм мнений, это радикальная негативная идеология, и, думаю, что Россия, да и любая нормальная страна, относится к движению чайлдфри как к движению людей одержимых, больных и утративших какие-то базовые человеческие принципы.

Как ранее писал Лайф, общественники предложили внести в реестр запрещённой информации материалы, которые пропагандируют ненависть к материнству и детству. В связи с этим предлагается штрафовать и блокировать в соцсетях чайлдфри-группы, которые распространяют подобные материалы.