"Чертыхается". Боярский показал снимок отца без шляпы

Пользователи соцсети оценили фото кумира в домашней обстановке и пожелали ему здоровья.

Советский и российский актёр Михаил Боярский предстал перед россиянами в необычном виде. Его сын Сергей на своей странице в "Инстаграме" опубликовал фото отца без головного убора. Актёр всегда выходит в свет в берете или шляпе, а здесь показан в домашней обстановке за просмотром матча "Зенит" — "Ахмат".

— Отец смотрит "Зенит" — "Ахмат" через Интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору, — прокомментировал снимок Сергей Боярский.

Пользователи соцсети оценили фото своего кумира, пожелав "здоровья и долголетия замечательному артисту". Михаила Боярского назвали примером для многих на экране и в жизни.

Напомним, Боярский в скором времени станет во второй раз дедушкой. Его дочь Елизавета Боярская ждёт ребёнка.