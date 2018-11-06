Мединский усомнился, что в честь Шнурова назовут аэропорт

Министр поддержал проект "Великие имена России" и назвал инициативу увековечить имена великих людей очень интересной.

Министр культуры РФ Владимир Мединский сомневается, что в честь музыканта Сергея Шнурова назовут аэропорт в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в эфире канала НТВ.

— У нас народ мудрый, я всё-таки сомневаюсь, что при жизни именем Шнурова назовут аэропорт, — сказал Мединский.

Министр считает, что сама инициатива очень интересна, и добавил, что во всём мире таким способом пытаются увековечить имена великих соотечественников.

Мединский напомнил, что люди будут голосовать сами. На переименование, по его словам, деньги не требуются, потому что сейчас все данные в электронном виде. Он добавил, что на начальном этапе у переименованных аэропортов всё равно некоторое время будет сохраняться старое название.

Как ранее писал Лайф, поклонники группы "Ленинград" обсуждают возможность назвать аэропорт Пулково в честь Шнурова.