Девочка, на которую львица напала в краснодарском цирке, вышла из комы

Медики пока не дают никаких прогнозов по поводу выздоровления четырехлетней малышки.

Четырехлетняя девочка, на которую львица напала в цирке-шапито в Краснодарском крае, вышла из комы. При этом ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщил отец малышки.

— Дела вроде как в лучшую сторону пошли. Да (вывели из комы. — Прим. ред.), — сказал отец девочки.

Он пояснил, что врачи пока не дают прогнозов по поводу выздоровления пострадавшей юной жительницы Кубани.

28 октября цирковая львица напала на девочку во время представления в кубанском селе. Позднее региональное управление СКР возбудило дело по факту нападения животного. Организатор цирка задержан и помещён под домашний арест. Малышку после нападения ввели в медикаментозную кому.