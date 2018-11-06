Девочка, на которую львица напала в краснодарском цирке, вышла из комы

Четырехлетняя девочка, на которую львица напала в цирке-шапито в Краснодарском крае, вышла из комы. При этом ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщил отец малышки.
— Дела вроде как в лучшую сторону пошли. Да (вывели из комы. — Прим. ред.), — сказал отец девочки.
Он пояснил, что врачи пока не дают прогнозов по поводу выздоровления пострадавшей юной жительницы Кубани.
28 октября цирковая львица напала на девочку во время представления в кубанском селе. Позднее региональное управление СКР возбудило дело по факту нападения животного. Организатор цирка задержан и помещён под домашний арест. Малышку после нападения ввели в медикаментозную кому.
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