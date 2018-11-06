Волгоградский губернатор предложил бесплатно кормить первоклассников

Бочаров также заявил, что нужно увеличить размер компенсации стоимости школьного питания для льготных категорий граждан.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил с нового года бесплатно кормить горячими завтраками в школах всех первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

— Уже на сегодня более 40% школьников Волгоградской области из семей, имеющих право на господдержку, обеспечены школьными завтраками с компенсацией из областного бюджета, — рассказал Бочаров и предложил увеличить размер компенсации стоимости питания данным ученикам.

Кроме того, глава региона считает, что нужно с 1 января 2019 года обеспечить бесплатными завтраками всех учеников первых классов — вне зависимости от дохода семьи. Средства на это чиновник предложил выделить из областного и местных бюджетов.