Волгоградский губернатор предложил бесплатно кормить первоклассников

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил с нового года бесплатно кормить горячими завтраками в школах всех первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
— Уже на сегодня более 40% школьников Волгоградской области из семей, имеющих право на господдержку, обеспечены школьными завтраками с компенсацией из областного бюджета, — рассказал Бочаров и предложил увеличить размер компенсации стоимости питания данным ученикам.
Кроме того, глава региона считает, что нужно с 1 января 2019 года обеспечить бесплатными завтраками всех учеников первых классов — вне зависимости от дохода семьи. Средства на это чиновник предложил выделить из областного и местных бюджетов.
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