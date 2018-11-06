В Тюмени отчим убил пасынка в борьбе за пульт от телевизора

Спор о том, какой телеканал лучше, перерос в потасовку, а закончился настоящей трагедией.

Шокирующий инцидент произошёл минувшей ночью в частном доме в деревне Лобанова Исетского района Тюменской области. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, 45-летний местный житель поссорился со своим взрослым пасынком, выясняя, какой телеканал лучше. За пульт от телевизора завязалась нешуточная борьба, в ходе которой один убил другого. Отметим, что в момент спора и трагической развязки и жертва, и подозреваемый были нетрезвы.

— Дома произошёл конфликт на почве разногласия о том, какой телевизионный канал смотреть. Разозлившись на пасынка, мужчина схватил нож и нанёс ему не менее 12 ударов ножом, — комментируют в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Отчим задержан по горячим следам и в ближайшее время будет арестован.