Санкции США против Ирана ударили по затонувшему танкеру и закрытому банку

По мнению главы МИД Ирана, действия США можно охарактеризовать как отчаянную попытку психологической войны.

В санкционный список США против Ирана попали закрытый в 2012 Tat Bank, а также танкер Sanchi, затонувший в январе этого года у берегов Китая после столкновения с с гонконгским сухогрузом CF Crystal. Об этом сообщил глава иранского МИД Джавад Зариф, передаёт Press TV.

По мнению министра, действия Соединённых Штатов — это отчаянная операция психологической войны по расширению санкционного списка иранских компаний. При этом в своём микроблоге в "Твиттере" Зариф подчёркивает, что новость о затонувшем корабле широко освещалась на телевидении.

Как писал Лайф, ранее США ввели новые санкции против Ирана, которые коснутся 700 иранских фирм, в частности банковского сектора и судоходства, а также торговли нефтью.