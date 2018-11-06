Аэропорт Новосибирска могут назвать в честь Чкалова или Сухого

Завершился второй этап конкурса "Великие имена России", на котором выбирают названия для 40 воздушных гаваней.

В Новосибирске в рамках проекта "Великие имена России" выбрали 10 личностей, в честь которых может быть назван аэропорт города. Об этом сообщает Правительство Новосибирской области.

Так, по итогам голосования жителей Новосибирска аэропорт Толмачёво может быть назван именами авиаконструктора Павла Сухого, лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова, маршала авиации Александра Покрышкина, одного из главных организаторов СО РАН Михаила Лаврентьева, известного советского российского кардиолога и кардиохирурга Евгения Мешалкина, писателя Николая Гарин-Михайловского, дирижёра Арнольда Кац, лётчика-испытателя Георгия Байдукова.

Ещё в этом списке имена выдающегося учёного-химика Валентина Коптюга и хирурга Якова Цивьяна.

С 12 ноября жители региона смогут проголосовать за один из этих вариантов на сайте проекта. Новое имя аэропорта Толмачёво станет известно в декабре.

Напомним, предлагается назвать в честь известных соотечественников 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

Конкурс начался 11 октября. Голосование проводится на специальном портале. Инициаторами проекта выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.