Замглавы администрации Красногорска арестован за взятку в 2,8 млн рублей

Заместителя главы администрации подмосковного Красногорска арестовали на два месяца. Дмитрия Феоктистова обвиняют в получении взятки в размере 2,8 млн рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

В следствии установили, что 30 октября генеральный директор одной из фирмы передал замглавы городской администрации через посредника крупную взятку. Она была обещана за махинацию с земельным участком. При этом во время передачи взятки посредник был задержан, как и сам чиновник.

— В зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, — пояснила Врадий.

Посредника поместили под домашний арест, а замглавы администрации Красногорска отправили под стражу.

Добавим, что на официальном сайте администрации Красногорска Феоктистов до сих пор указан как заместитель главы администрации по земельно-имущественным отношениям.