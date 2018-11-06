СМИ сообщили о сбое в компьютере управления российским сегментом МКС

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трёх компьютеров управления. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в американских органах контроля за станцией.

Детальной информации об инциденте пока нет. Другими источниками неполадки в системе управления на МКС не подтверждаются.

Отметим, что всего МКС насчитывает больше сотни управляющих электронных систем, причём часть компьютеров находится в специальных герметичных отсеках снаружи станции (то есть в открытом космосе).