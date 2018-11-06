Почти полмиллиона. В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик

Россельхознадзор в Подмосковье впервые выписал штраф за сорняки на земельном участке. Об этом сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— ООО "Юниор" привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 400 тыс. рублей, — говорится в сообщении.
Отмечается, что после проведённой проверки удалось установить, что на территории предприятия площадь распространения сорных растений составила семь гектаров.
Штрафы за заросший борщевиком участок в регионе вступили в силу с ноября 2018 года. Инициатива была предложена в июле 2018 года.
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