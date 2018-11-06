Почти полмиллиона. В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик

Как отмечается, на территории коммерческого предприятия были обнаружены заросли площадью семь гектаров.

Россельхознадзор в Подмосковье впервые выписал штраф за сорняки на земельном участке. Об этом сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— ООО "Юниор" привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 400 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведённой проверки удалось установить, что на территории предприятия площадь распространения сорных растений составила семь гектаров.

Штрафы за заросший борщевиком участок в регионе вступили в силу с ноября 2018 года. Инициатива была предложена в июле 2018 года.