Почти полмиллиона. В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик

Читайте также

Почти полмиллиона. В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик

4

Фото: © Flickr/antefixus21

Как отмечается, на территории коммерческого предприятия были обнаружены заросли площадью семь гектаров.

Россельхознадзор в Подмосковье впервые выписал штраф за сорняки на земельном участке. Об этом сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— ООО "Юниор" привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 400 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведённой проверки удалось установить, что на территории предприятия площадь распространения сорных растений составила семь гектаров.

Штрафы за заросший борщевиком участок в регионе вступили в силу с ноября 2018 года. Инициатива была предложена в июле 2018 года.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×