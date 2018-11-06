Россияне рассказали, на что бы потратили $100 тысяч

Жителям Москвы и других крупных российских городов предложили пофантазировать о своих действиях в случае неожиданного получения суммы в сто тысяч долларов (более 6,5 миллиона рублей). Оказалось, что куш большинство участников опроса потратили бы на жильё. Результаты исследования опубликовала международная платёжная система Masterсard.

Так, 52% респондентов признались, что потратили бы деньги на улучшения жилищных условий или покупку новой недвижимости. Около трети россиян (29%) приобрели бы автомобиль, почти столько же участников опроса (28%) спустили бы деньги на путешествия. Согласно исследованию, 10% респондентов пожертвовали бы полученную сумму на благотворительность. Большинство из них уточнили, что хотели бы помочь больным детям.

Эксперты Mastercard также выяснили, что более половины россиян (56%) предпочитают чередовать оплату картой и наличными, 23% рассчитываются в магазинах только наличными, а 21% — только картами.

Опрос проводился в декабре 2017 года среди держателей карт в возрасте от 25 до 45 лет.