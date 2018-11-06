Максакова отказалась от иска к новому мужу по поводу продажи апартаментов

По словам представителя певицы, способ защиты права изначально был выбран неверно.

Оперная певица Мария Максакова отказалась от иска к своему новому мужу Далхату Калаеву по поводу квартиры в Москве, которую исполнительница подарила супругу, а тот жилплощадь продал. Об этом в Пресненском районном суде заявила представитель Максаковой Анна Лазарева.

Судья заявление удовлетворил, постановив прекратить производство по делу. Отмечается, что повторное обращение по аналогичным основаниям не допускается.

По словам Лазаревой, способ защиты права изначально был выбран неверно, потому позже суд рассмотрит два иска, в том числе о признании сделки недействительной. На 8 ноября запланированы беседы по этим делам.

Напомним, ранее вдова убитого экс-депутата Госдумы Мария Максакова пыталась оспорить в суде сделку по продаже апартаментов на Краснопресненской набережной, которые она подарила Далхату Халаеву после свадьбы, прошедшей этим летом. Как писал Лайф, ранее певица назвала своё замужество деловым соглашением.