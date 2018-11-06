Обжалован арест экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

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Обжалован арест экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

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Фото: © Социальные сети. 

Бывшим сотрудникам полиции грозит десять лет тюрьмы в том случае, если их вина будет доказана.

Адвокаты трёх бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, обжаловали их арест. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда столицы Башкирии.

— Жалобы в течение дня поступили от всех адвокатов, зарегистрированы. Решение о дате их рассмотрения будет принято 7 ноября, — пояснили в суде.

Ранее Лайф сообщал об аресте троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Как заявила потерпевшая, над ней надругались прямо в полицейском отделении. Подозреваемым теперь грозит до десяти лет тюрьмы.

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