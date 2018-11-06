Минфин направит полтриллиона рублей на закупку валюты

Каждый день ведомство будет тратить на эти цели примерно 25 миллиардов бюджетных рублей.

Минфин России за месяц потратит 525,8 миллиарда рублей на закупку валюты. Как сообщили в ведомстве, на это будут направлены доходы, полученные от продажи нефти и газа.

— Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25,0 млрд рублей, — отметили там.

Напомним, в августе Банк России из-за ослабления рубля объявил, что Минфин до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Делать ведомство это будет напрямую у Центробанка.

Закупки в рамках бюджетного правила предполагают, что закупается валюта на сверхдоходы от продажи нефти. Это всё, что получено благодаря цене на нефть выше $40 за баррель.

Глава Минфина допустил отказ от доллара при торговле нефтью.