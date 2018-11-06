"Мы не подчинимся". Эрдоган назвал неправильными санкции США против Ирана

По словам политика, Турция закупает 10 миллиардов кубометров газа в год у соседнего государства и не собирается от этого отказываться.

Анкара не считает введение Вашингтоном санкций в отношении Тегерана правильным шагом и не намерена их соблюдать. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после выступления перед правящей Партией справедливости и развития.

— Мы не подчинимся подобным санкциям. Я не считаю правильным решение ввести эти санкции. Этот шаг направлен на нарушение мирового баланса, — сказал турецкий лидер на брифинге.

Эрдоган пояснил, что Анкара закупает у Тегерана 10 миллиардов кубометров газа в год и не собирается отказываться от иранского топлива, чтобы не "заморозить собственных граждан". По мнению президента Турции, введение санкций противоречит международному праву. Политик подчеркнул, что его страна не хочет жить в империалистическом мире.

Новые санкции против Ирана вступили в силу вчера, 5 ноября. Они коснулись экспорта нефти, банковского сектора и судоходства страны. В чёрный список американского Минфина попали более 700 граждан и компаний Ирана. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Турции, КНР, Индии, Италии, Греции, Японии, Корее и Тайваню.