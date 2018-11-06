Лавров: Мы не можем не обращать внимания на активизацию НАТО у российских границ

Москва не может не обращать внимания на активизацию Североатлантического альянса у российских границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако он добавил, что наша страна заинтересована в нормализации отношений с ЕС.

— Мы не можем не обращать внимания на такой серьёзный дестабилизирующий фактор в Евро-Атлантике, как активизация деятельности НАТО на российских границах, — сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.

В Норвегии проходят учения стран НАТО Trident Juncture. В манёврах участвует около 50 тысяч военных из 30 стран.