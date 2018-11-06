Стало известно, какие продукты в России подорожали в октябре

На полках магазинов заметно выросли цены на яйца, сахар и пшено, а на большинство фруктов и овощей — упали.

Эксперты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) назвали продукты, которые больше всего подорожали в октябре. Результаты исследования опубликованы на сайте службы.

— В октябре среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на яйца и сахар. Рост цен на них отмечался в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 19 регионах страны яйца подорожали на 10% и более. В Калужской области цены выросли на 16,6%. В Севастополе цены упали на 0,4%.

Сахар-песок в Курской области стал дороже на 12,7%, в Крыму — на 10,9%. При этом в Удмуртии цены снизились на 1,1%, а в Камчатском крае — на 0,2%.

Рост цен также коснулся пшена (10,2%), мяса птицы (2,9%), овсяной и перловой круп (2,5%), рыбного филе (1,7%), крупы манной (1,3%), хлебобулочных изделий (1,1%), а также колбасных изделий, мороженной разделанной рыбы и питьевого стерилизованного молока — на 1%.

При этом произошло заметное снижение цен на большинство фруктов и овощей, кроме свежих помидоров и огурцов. Дешевле стали лимоны — на 18,2%, свёкла — на 14,1%, морковь — на 11,2%, яблоки — на 8,6%, картофель — на 5,1%, репчатый лук, белокочанная капуста, виноград и чеснок — на 3,3–4,5%.

— Огурцы и помидоры свежие стали дороже на 27,4% и 20,2% соответственно, апельсины — на 9,9%. Кроме того, на 1,9% снизились цены на икру лососёвых рыб отечественную, — сообщают эксперты.

Ранее специалисты Росстата назвали самые быстро дорожающие продукты.