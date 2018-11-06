Ярмольник заподозрил в самопиаре студентку, погасившую долг приюта для животных

По мнению артиста, 19-летняя Полина могла заплатить и меньшую сумму, чтобы помочь котёнку.

Актёр Леонид Ярмольник не поверил, что студентка из Адыгеи, пожертвовавшая приюту для животных в Майкопе 340 тысяч рублей, отдала деньги по доброте душевной. По мнению артиста, девушка пыталась таким образом пропиариться.

— При всём добром сердце можно было на благотворительность отдать там, ну я не знаю, 50 тысяч, а остальное оставить на автомобиль. Это всё равно было бы поступком замечательным. А вот 340 тысяч и потом информация, что копила на машину, — мне кажется, что это какой-то современный способ пиара, — сказал Ярмольник радиостанции "Говорит Москва".

По мнению актёра, в поступке 19-летней Полины есть что-то неразумное или "мы не всё знаем".

Как писал Лайф, студентка нашла в Майкопе бездомного раненого котёнка и отнесла в местный приют. Однако те не могли его принять из-за долга в 340 тысяч рублей перед ветеринарной клиникой. Тогда девушка оплатила сразу всю сумму из денег, которые откладывала на покупку машины.

После произошедшего Полина вынуждена скрываться, поскольку теперь её аккаунт в соцсетях завалили просьбами о помощи. По словам студентки, пишут не только ей, но и её друзьям и знакомым.