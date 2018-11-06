"Почему руки? Потому что не ноги". "Подмосковный Отелло" поразил цинизмом в суде

По словам ревнивца, он был так "одержим" предполагаемой изменой жены, что за год до нападения начал за ней следить.

Дмитрий Грачёв, который из ревности отрубил своей жене Маргарите кисти рук в подмосковном Серпухове, признался, что заранее планировал преступление — выбрал место в лесу и приготовил орудия "наказания". Об этом "подмосковный Отелло" рассказал в зале суда.

Грачёв утверждает, что супруга изменяла ему с коллегой по имени Александр, но он до последнего не хотел в это верить. Обвиняемый заявил, что встречи с любовником Маргарита прикрывала прогулками с детьми. К активным действиям "Отелло" приступил осенью 2017 года — после очередного скандала он начал следить за "изменщицей".

— Я как помешанный был, как одержимый лукавым. Я стоял около подъезда и думал, если он сейчас к ней приедет, я поймаю его с поличным, — вспоминает Дмитрий.

Застать жену в объятиях "любовника" он так и не смог, однако однажды поговорил с ним в кафе, где случайно встретил Александра. Дмитрий подошёл к вероятному сопернику и спросил, переписывается ли тот с Маргаритой. Александр ответил утвердительно. Именно после этого разговора муж проверил жену на детекторе лжи. По его словам, на несколько вопросов Маргарита соврала. Молодая мама объяснила ложь тем, что "хотела проверить, правильно ли работает полиграф".

После этого Дмитрий решился на ужасный шаг. По его словам, впервые о том, чтобы наказать супругу, он задумался за 10 дней до произошедшего. За это время он выбрал место в лесу и приготовил орудия "наказания". Но, по признанию Дмитрия, иногда эти мысли его покидали. Однако через 10 дней он отобрал у Маргариты телефон, связал ее жгутами и вывез в лес, где отрубил кисти рук.

— Не тащил её. Я только пальто, по-моему, снял. Я попросил, она сказала: не буду снимать, — рассказал подсудимый. — Почему руки? Потому что не ноги. Я не знаю.

При этом события того трагического дня сохранились в его памяти отрывочно. К примеру, о ранении Маргариты в бедро "подмосковный Отелло" не помнит ничего, но не исключает, что причастен к этому.

Напомним, Дмитрий Грачёв в декабре 2017 года отвёз свою супругу в лес, где отрубил ей топором руки. После этого он отвёз жертву в больницу. Врачам удалось спасти левую кисть девушки, вместо второй ей поставили протез.