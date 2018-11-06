Хайп, блант и хейтер. Названы самые популярные слова в русском рэпе

Исследователи отметили, что хип-хоп-музыканты часто используют ненормативную лексику и жаргон.

Специалисты сервиса "Яндекс. Музыка" проанализировали лирику в русском рэпе и выявили самые часто употребляемые и наименее характерные слова для жанра в целом и отдельно взятых рэперов.

Согласно исследованию, чаще всего рэперы используют в песнях слова "рэп" и "хип-хоп". Отмечается, что хип-хоп-артисты любят поговорить о своём музыкальном ремесле и используют такие слова, как "трек", "микрофон", "бит", "рифма" и "альбом".

Самыми нетипичными персонажами оказались старушка и цыганка. Самые популярные животные в песнях — "зая" и "псина", реже всего употребляются "соловей" и "журавль".

Самое распространённое место действий в рэпе — гетто или студия. Луг и тайга стали самыми нераспространёнными локациями.

В хип-хоп-песнях часто используются ненормативная лексика и жаргон. В топ жаргонизмов вошли, например, такие слова, как "тачка", "хата", "блант" и другие. Среди брендов, которые предпочитают исполнители, — "найки", "гуччи", "мерины", "бумеры" и "айфоны".

С начала 2010-х наиболее часто используемыми словами стали "хайп", "кеш", "коп", "трип" и "хейтер".

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что рэп-концерты запрещать нельзя.