Двух россиян арестовали за отказ покинуть Таиланд

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Двух россиян арестовали за отказ покинуть Таиланд

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Фото: pixabay.com

Двух граждан России арестовали в Таиланде. Их поместили под арест из-за отказа покинуть королевство. Как уточняет газета The Nation, визы россиян были аннулированы после того, как они во время ссоры с сотрудниками консульства РФ стали угрожать взорвать дипмиссию.

Инцидент произошёл ещё в прошлом году, однако Дмитрий Ревтович и Илья Гилев продолжали проживать в Таиланде, пока их не арестовали 5 ноября 2018 года. Ожидается, что теперь россиян депортируют из королевства.

Официально Посольство РФ в Таиланде не комментирует информацию.

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