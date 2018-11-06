Заместителем главы Минстроя стал один из победителей "Лидеров России"

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении заместителем министра строительства и ЖКХ Дмитрия Волкова. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
— Назначить Волкова Дмитрия Анатолиевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, — говорится в документе.
Дмитрий Волков в прошлом году был среди победителей конкурса "Лидеры России".
В министерстве он будет заниматься вопросами образования цен в строительстве и техническом регулировании.
Напомним, что уже послезавтра стартует дистанционный этап конкурса "Лидеры России" этого года.
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