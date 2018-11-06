Стало известно, когда на российских дорогах появятся беспилотные автомобили

Первое время в них обязательно будет находится страхующий водитель, который вмешается в управление только в экстренном случае.

В Москве и Татарстане с 1 марта 2019 года запускается экспериментальный проект по тестированию беспилотных автомобилей. В соответствии с постановлением Правительства РФ, каждую такую машину компании должны застраховать на 10 млн рублей.

Беспилотник, или высокоавтоматизированное транспортное средство, будет оснащено системами для непрерывной видеорегистрации действий водителя и окружающей дорожно-транспортной обстановки. В машине на время эксперимента будет находиться страхующий водитель. В экстренном случае он сможет отключить автоматизированную систему.

Для участия в эксперименте компании должны будут застраховать беспилотное авто на 10 млн рублей. Помимо прочего, обязательным условием является размер уставного капитала компании — участницы проекта — 100 млн рублей.

Напомним, в октябре в Дубае начали тестировать беспилотные такси Mercedes-Benz. Они ездят со скоростью 20 миль в час и вмещают четырёх пассажиров.