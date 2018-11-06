Путин обсудил с членами Совбеза санкции США против Ирана

Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл встречу с постоянными членами Совета безопасности России. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь на встрече шла о санкциях США против Ирана и о подготовке к саммиту ОДКБ.
— Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединёнными Штатами санкций против Ирана, — сказал Песков. — Был акцентирован незаконный характер подобных действий.
Также, по его словам, обсуждались и вопросы экономики.
Среди участников совещания — спикеры Совфеда Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, глава Администрации Президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие.
Напомним, США восстановили санкции против Ирана накануне. Они коснулись энергетики, банковского сектора, судоходства.
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