Путин обсудил с членами Совбеза санкции США против Ирана

Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл встречу с постоянными членами Совета безопасности России. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь на встрече шла о санкциях США против Ирана и о подготовке к саммиту ОДКБ.

— Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединёнными Штатами санкций против Ирана, — сказал Песков. — Был акцентирован незаконный характер подобных действий.

Также, по его словам, обсуждались и вопросы экономики.

Среди участников совещания — спикеры Совфеда Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, глава Администрации Президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие.

Напомним, США восстановили санкции против Ирана накануне. Они коснулись энергетики, банковского сектора, судоходства.