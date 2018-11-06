Эксперт рассказал, ощутят ли россияне проверку личности в мессенджерах

По словам специалиста, нововведение можно будет заметить максимум из-за необходимости дополнительно заполнять данные о себе.

Обычные пользователи мессенджеров в России могут не ощутить введение обязательной проверки личности. Об этом Лайфу рассказал специалист по кибербезопасности, член Международного союза экономистов Игорь Диденко.

— Кардинальной разницы от текущего режима здесь, наверное, не будет, потому что большинство граждан и так и так покупают сим-карты на своё имя и подавляющее большинство так ими и пользуется, — отметил Диденко.

По его мнению, ощутимым для пользователей нововведение станет, только если их обяжут вводить какие-либо личные данные дополнительно при регистрации в мессенджере. Вместе с тем Диденко считает, что "необходимости большой в этом нет".

— Каждый мессенджер и без этого хорошо знает своего пользователя, своего клиента. При скачивании, например, в AppStore, приложение всё равно как минимум знает Apple ID и базовые данные, поэтому идентифицировать пользователя можно и так, — отметил эксперт.

Напомним, согласно принятому сегодня постановлению правительства, владельцы мессенджеров должны будут сверять данные юзеров с информацией мобильных операторов. После получения запроса операторы должны вносить в свои базы данных сведения об используемых абонентом приложениях. На подготовку к реализации новшества есть полгода.