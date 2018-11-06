Мединский обвинил ботов с Украины в атаке на фильм "Крымский мост"

По словами министра культуры, негативные оценки в Сети не повлияли на прокат картины.

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что атаку в Сети на фильм Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" организовали боты с Украины. Этим глава Минкульта объяснил крайне низкие оценки картины на портале "Кинопоиск".

— Я посмотрел распечатки, какие оценки и какие пользователи Сети ставили в течение одного часа — совершенно понятно, что это атака ботов, — приводит слова Мединского РИА "Новости". — Скорее всего, наших "друзей" на Украине это задело за живое.

По словам министра, прокат ленты в кинотеатрах идёт успешно.

— По-моему, он собрал больше 50 миллионов за первый уик-энд, хорошее доброе кино, — добавил Мединский, отметив, что в будущем фильм покажут по телевидению.

Романтическая комедия "Крымский мост. Сделано с любовью!" вышла в российский прокат 1 ноября. В главных ролях снялись актёры Алексей Демидов, Катерина Шпица и Артём Ткаченко.

Ранее на портале Daily Storm появилась информация о том, что на сайте "Кинопоиск" из 1,3 тысячи проголосовавших более тысячи поставили фильму 1 балл из 10. Отмечалось, что значительная часть голосов принадлежит пользователям, которые зарегистрировались уже после выхода фильма и оценили только его.

При этом на других тематических сайтах фильм оценили иначе. Рейтинг на сайте kino-teatr.ru составил 4–5 баллов по десятибалльной шкале, на kinoafisha.info и afisha.mail.ru лента получила оценку в 5–7 баллов.