Росстат рассказал о росте цен на бензин

Средние цены на бензин в рознице на российском рынке в минувшем октябре, по сравнению с сентябрём, выросли на 0,4%. Об этом говорится в материалах Росстата.

По оценке экспертов, в целом за десять месяцев автомобильное топливо подорожало на внутреннем рынке на 9,3%. Розничная цена резко начала расти в середине апреля, когда топливо в среднем стало дороже 40 рублей за литр. В начале июня стоимость литра топлива перевалила за 43 рубля.

Ранее Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ договорились о заморозке стоимости топлива до конца года. Это значит, что цены останутся на уровне июня 2018-го. После подписания соглашения биржевые цены на бензин снизились.