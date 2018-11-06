В Израиле сына и брата "короля бриллиантов" Леваева заподозрили в контрабанде

По данным местных СМИ, остальные фигуранты громкого дела являются бывшими или действующими сотрудниками компании миллиардера.

Сын и брат миллиардера Льва Леваева, которого называют королём бриллиантов, оказались в числе задержанных в Израиле по делу о контрабанде крупной партии алмазов. Об этом сообщает "Девятый канал Израиль".

Всего по подозрению в незаконном ввозе в страну драгоценных камней на общую сумму свыше $80 миллионов было задержано шесть человек, двое из которых были арестованы. По данным телеканала, под стражу взяты брат Леваева Моше и сын Звулун. Отмечается также, что остальные фигуранты громкого дела являются бывшими или действующими сотрудниками компании миллиардера.

Компания Леваева LLD выступила с заявлением, в котором отвергла причастность "короля бриллиантов" и подконтрольных ему структур к контрабанде и выразила надежду, что инцидент будет исчерпан, а все подозрения окажутся беспочвенными.