Порошенко заявил о 20 версиях убийства активистки, облитой кислотой в Херсоне

Украинский лидер также отмечает, что нападение на журналистку в значительной степени раскрыто.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что следствие рассматривает 20 версий убийства советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк. Лидер Незалежной утверждает, что заказчики нападения будут наказаны.

— Хочу заявить, что ни одна версия (а их сегодня больше 20) не будет отброшена. Каждая будет очень тщательно исследована с соблюдением процедуры следствия, — приводят слова Порошенко украинские СМИ.

При этом он утверждает, что нападение на активистку в значительной степени раскрыто.

Напомним, советнице мэра Херсона, активистке и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, но скончалась 4 ноября. Нападение на женщину квалифицировали как заказное убийство.