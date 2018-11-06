У Госфильмофонда нет претензий к фильму "Хантер Киллер"

В Госфильмофонде подтвердили, что американский боевик "Хантер Киллер" получит прокатное заключение: претензий к картине у ведомства нет.
— Мы сегодня посмотрели фильм и выдали заключение. С копией всё в порядке. Они сегодня пойдут получать прокатное удостоверение. Никаких претензий к фильму нет, — заявил агентству городских новостей "Москва" генеральный директор фонда Вячеслав Тельнов.
Напомним, что по сюжету фильма, о котором идёт речь, экипаж американской субмарины спасает президента России от мятежников. Режиссёром фильма является Донован Марш. В главных ролях Гэри Олдмен и Джерард Батлер.
О боевике уже высказался министр культуры Владимир Мединский. По его словам, это "скучное и предельно глупое кино". После просмотра картины создаётся впечатление, будто он снят во времена холодной войны, подчеркнул чиновник.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени