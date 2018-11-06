Порошенко заявил о задержании организатора убийства активистки Гандзюк

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что организатор убийства советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк уже задержан. Он отмечает, что преступление в значительной степени раскрыто.
— По той информации, которую предоставили правоохранительные органы, найден убийца, помощники, которые сознались, задержан организатор, — приводят слова Порошенко местные СМИ.
Он также заявил, что следствие изучает 20 версий убийства активистки.
Советнице мэра Херсона, активистке и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, но скончалась 4 ноября.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени