Порошенко заявил о задержании организатора убийства активистки Гандзюк

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Порошенко заявил о задержании организатора убийства активистки Гандзюк

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Фото: ©Facebook/Катерина Гандзюк

Журналистке плеснули кислотой в лицо в конце июля, несколько месяцев она провела в больнице, а 4 ноября стало известно о её смерти.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что организатор убийства советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк уже задержан. Он отмечает, что преступление в значительной степени раскрыто.

— По той информации, которую предоставили правоохранительные органы, найден убийца, помощники, которые сознались, задержан организатор, — приводят слова Порошенко местные СМИ.

Он также заявил, что следствие изучает 20 версий убийства активистки.

Советнице мэра Херсона, активистке и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, но скончалась 4 ноября.

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