Рособрнадзор оставил без лицензии Московский институт психологии

Кроме того, абитуриентов запрещено набирать в семь филиалов Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

Рособрнадзор по результатам проверок лишил лицензии Московский институт психологии и запретил приём в Международный институт управления и права. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно приказу, абитуриентов запрещено набирать также в семь филиалов Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права: в Ереване, Калининграде, Краснодаре, Новосибирске, подмосковном Наро-Фоминске и двух городах Ленобласти — Гатчине и Бокситогорске.

Кроме того, за неустранение нарушений в установленный срок Рособрнадзор лишил госаккредитации ряд специальностей Невинномысского государственного гуманитарно-технического института.

Санкции к нарушителям были применены с 26 октября по 2 ноября на основании решения Арбитражного суда.