"Думал, что она не выживет". Школьник рассказал, как спас девочку в бассейне

Мальчик рассказал, что после инцидента не общался с пострадавшей и не знает, как её зовут.

Ученик третьего класса из городского округа Протвино Родион Калинин рассказал в интервью Лайфу, как спас девочку в бассейне и что больше всего переживал за её жизнь.

Родион рассказал, что отдыхал со своей мамой на бортиках у бассейна после того, как они поплавали. В один момент к ним подбежали и сказали, что со дна нужно срочно поднять ребёнка. Тогда мальчик нырнул в воду и потянул девочку за руку наверх. Его мама помогла вытащить утонувшую, после чего ребёнка начали откачивать.

По словам школьника, когда девочку вытащили, она была вся синяя, из-за чего он перепугался.

— Когда я её вытащил, мне стало страшно. (...) Я думал, что она не выживет, — сказал Родион.

Он рассказал, что хорошо научился плавать, потому что ездит на дачу к своим бабушке и дедушке, которые живут на море. По его словам, они и научили его плавать. Родион сказал, что хотел бы связать свою жизнь со спасением людей. Он хочет поступить в суворовское училище, после окончания которого планирует стать военным.

Школьник отметил, что после случившегося он не общался со спасённой и не знает, как её зовут. Родион отказался называть себя героем и заявил, что на его месте любой поступил бы точно так же.