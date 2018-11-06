Комитет ГД по обороне поддержал проект о двух отсрочках от армии для студентов

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Комитет ГД по обороне поддержал проект о двух отсрочках от армии для студентов

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Глава думского Комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил, что комитет поддержал законопроект о том, чтобы студенты вузов могли получить две отсрочки от армии в период обучения. Проект рекомендован к принятию в первом чтении.

Как писал Лайф, в апреле Конституционный суд разрешил магистрантам получать отсрочку от призыва в армию. Таким образом, был признан недействительным подпункт статьи "О воинской обязанности и военной службе", который позволяет брать отсрочку для получения образования только единожды. Отмечалось, что ограничение ставило студентов "в неравное положение".

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