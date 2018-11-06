В Подмосковье участковые терапевты перестанут выезжать на дом

В Московской области участковые терапевты к концу 2019 года будут выезжать на дом только к детям до семи лет и лежачим больным. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
По мнению главы областного Минздрава, благодаря освобождённому времени, которое было бы потрачено на походы по квартирам, можно будет разгрузить работу в поликлинике.
— Участковый врач-терапевт сможет в два раза больше принять пациентов в поликлинике, — сказал министр на брифинге, посвящённом приоритетным задачам в системе здравоохранения Подмосковья на 2019 год.
Матвеев пояснил, что вызовы на дом будет обслуживать специально созданная мобильная служба неотложной помощи, которая будет работать с 8:00 до 20:00 или до 23:00 в зависимости от необходимости.
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