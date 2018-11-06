Врачи спасли москвича, попавшего в ожоговую реанимацию из-за кота-непоседы

Домашний питомец крутился в ногах у хозяина, когда тот держал кастрюлю с горячим супом. А дальше ситуация развивалась как по закону подлости.

Специалисты ожогового центра столичной больницы имени Ф. И. Иноземцева спасли жизнь пациенту, который опрокинул на себя кастрюлю с кипящим супом и получил при этом сильнейшие ожоги на площади 32% поверхности тела.

Всему виной оказался кот, который вертелся у хозяина под ногами, выпрашивал для себя угощение и проявлял всяческую активность.

— Приподняв кастрюлю с плиты, мужчина сделал шаг и случайно наступил на кота, не удержал равновесие, упал на пол, опрокинув на себя кастрюлю с кипящим супом, — рассказали РИА "Новости" в Департаменте здравоохранения Москвы.

Мужчина поступил в медучреждение в состоянии шока и тут же был доставлен в ожоговую реанимацию. Лечение заняло немало времени, однако благодаря усилиям врачей-реаниматологов и ожоговых хирургов тяжёлый пациент постепенно пошёл на поправку, его состояние нормализовалось и теперь он готовится к выписке.

Дома его ждёт всё тот же кот-непоседа. Удивительно, но сам домашний питомец в момент инцидента пулей выпорхнул из кухни и чудом не пострадал.