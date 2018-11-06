Грызлов заявил, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения миномёты и БМП

Украинские силовики стягивают к линии соприкосновения в Донбассе запрещённое минскими соглашениями вооружения, заявил постпред РФ Борис Грызлов.

— Среди прицельно применяемого ими вооружения продолжают фиксироваться не только стрелковое оружие, но и миномёты калибра 82 и 120 миллиметров, боевые машины пехоты, — заявил Грызлов по итогам встречи в Минске.

Кроме того, на переговорах обсудили выборы глав народных советов в республиках Донбасса. Он добавил, что голосование никак не противоречит минским соглашениям.