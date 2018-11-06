Малолетние заключённые захватили колонию в Австралии

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Малолетние заключённые захватили колонию в Австралии

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В колонии для несовершеннолетних имени Дона Дейла в Австралии взбунтовались заключённые. Малолетние преступники напали на двух сотрудников и захватили здание. О ЧП в исправительном учреждении сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что в здании колонии видны языки пламени и столбы чёрного дыма, а также из заведения доносятся громкие крики. Бунтующие заключённые вооружены ножами и легковоспламеняющимися жидкостями.

По данным местных СМИ, на место происшествия прибыло 15 полицейских машин.

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