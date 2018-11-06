Малолетние заключённые захватили колонию в Австралии

В колонии для несовершеннолетних имени Дона Дейла в Австралии взбунтовались заключённые. Малолетние преступники напали на двух сотрудников и захватили здание. О ЧП в исправительном учреждении сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что в здании колонии видны языки пламени и столбы чёрного дыма, а также из заведения доносятся громкие крики. Бунтующие заключённые вооружены ножами и легковоспламеняющимися жидкостями.

BREAKING: A building at the Don Dale Youth Detention Centre has gone up in flames during a disturbance that has been ongoing since 645pm @9NewsAUS #9News pic.twitter.com/s6OfGXRR6Q — Rosanna Kingsun (@rosannakingsun) 6 ноября 2018 г.

По данным местных СМИ, на место происшествия прибыло 15 полицейских машин.