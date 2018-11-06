Васильева не поддерживает право абитуриентов на подачу заявлений в пять вузов

Чиновница заявила, что подобная "девальвация высшего образования" должна быть прекращена.

Министр просвещения Ольга Васильева не поддерживает право российских абитуриентов подавать заявления в пять вузов одновременно. Об этом она заявила на встрече с представителями КПРФ в Госдуме. По мнению чиновницы, такие послабления обесценивают высшее образование в нашей стране.

— Я тоже против того, чтобы в пять вузов подавали (заявления. — Прим. Лайфа). Я вообще считаю, что девальвация высшего образования должна быть прекращена, — заявила Васильева.

Министр подчеркнула, что на сегодняшний день у нас не во всех вузах высокие пороги для поступления, что, на её взгляд, "тоже не делает нам чести".

— Выходит, что можно пойти туда, где не особо сильно спрашивают, — резюмировала она.

А ранее Лайф рассказывал, что Васильева поддержала идею запрета на смартфоны в школах. Министр не понимает, зачем детям эти устройства в образовательных учреждениях — всё необходимое там есть. А ранее она выразила мнение, что российские школьники пока не готовы к сдаче обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Васильева отметила, что на уроках необходимо переходить от "чтения и перевода к общению", а у нас с этим, по её словам, "все плохо".