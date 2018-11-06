Тимошенко пожаловалась на "репрессии и террор" со стороны Порошенко

По её словам, на участников команды "Батьковщины" силовики совершают незаконные нападения.

Лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что он через силовые структуры организовывает "репрессии и террор" в отношении неё и её сторонников. Её слова цитирует пресс-служба партии.

— Репрессии и террор, осуществляемые контролируемыми Порошенко силовыми структурами против команды "Батьковщины", получили большие масштабы, — сказала Тимошенко.

По словам лидера партии, на её соратников силовики совершают незаконные нападения, а также в их отношении заводят необоснованные уголовные дела.

В мае 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. Выборы в парламент состоятся осенью. Порошенко на данный момент не сообщил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Ранее Тимошенко заявила, что удивлена тому, что Порошенко не попал под российские контрсанкции.